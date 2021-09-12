Коронавирус В США от COVID-19 будут вакцинировать детей от 5 до 11 лет

2021-09-12 14:30

Чиновники здравоохранения США предполагают, что в стране возможно введение вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Reuters.

По информации, речь идет о прививках препаратом Pfizer.

Как стало известно, одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть уже в конце октября текущего года.

Отмечается, что в данный момент медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По информации СМИ, это может произойти ближе к концу сентября.