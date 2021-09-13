Курьезы Восточное побережье США оккупировали инвазивные цикады, в 47 округах срочно введен карантин

2021-09-13 14:47

На Восточном побережье США началась паника из-за особого вида цикад, который получил название пятнистая фонарница.

Как сообщает USA Today, на карантин отправлено уже 47 округов в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания.

Это насекомое инвазивного типа, которое не позволяет растениям выполнять процесс фотосинтеза, что приводит к их гибели. За последние несколько дней в список округов, которые должны находиться на карантине, было добавлено еще пять. Насекомые успели захватить 13 округов в Нью-Джерси и 34 в Пенсильвании.

Пятнистая фонарница очень умело передвигается на самых разных транспортных средствах. Это привело к тому, что насекомое распространилось по стране достаточно быстро.

Впервые в Пенсильвании пятнистая фонарница появилась не более десяти лет назад. Насекомое способно быстро перемещаться с места на место, поэтому в короткие сроки смогло проникнуть вглубь страны. Власти просят местных жителей строго выполнять все меры безопасности перед тем, как переместить какие-то предметы на открытом воздухе в зонах, отправленных на карантин. Изначально предметы стоит осмотреть на наличие яиц фонарницы. Они не несут никакого вреда домашним животным или людям, но при этом могут питаться и таким образом уничтожить 70 разных видов растений.