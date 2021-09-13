Коронавирус Бизнес могут вывести из-под ограничений "желтой" и "красной" зон: названо условие

2021-09-13 22:00

Украинский бизнес могут вывести из-под карантинных ограничений "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности. Главное условие - наличие COVID-сертификатов у персонала и клиентов.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что на селекторном совещании в правительстве министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, предлагается, чтобы ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не распространялись на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты. Такой сертификат удостоверяет вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав готовит нововведния, согласно которым, имея COVID-сертификат, украинцы смогут посещать кафе и рестораны даже в "красной" зоне.