Коронавирус В Греции невакцинированных обязали еженедельно делать тест на коронавирус

2021-09-17 11:15

Всех невакцинированных работников государственного и частного сектора в Греции обязали еженедельно тестироваться на коронавирус - так власти намерены повысить уровень вакцинации, отстающий от среднего показателя по Евросоюзу.

Как сообщает Euronews, сотрудникам государственного и частного сектора нужно будет делать еженедельные тесты на COVID или же иметь при себе свидетельство о вакцинации. Без них их не будут допускать на свое рабочее место.

При этом тесты не являются бесплатными - их будут оплачивать сами сотрудники.

В свою очередь в средних школах детям, не вакцинированным от коронавируса, выдают бесплатные наборы для тестирования.

Такие же ограничения будут действовать на спортивных стадионах, в музеях и в местах археологических памятников, а также в ресторанах и кинотеатрах.