Коронавирус Ляшко пригрозил школам штрафами за невыполнение COVID-19-вакцинации

2021-09-14 19:20

 

В "желтой" зоне смогут работать школы, где 80% сотрудников сделают хотя бы одну прививку от коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что после введения в Украине "желтой" зоны карантина вакцинацию работников школ будут проверять государственные контролирующие органы – Госпродпотребслужба и Национальная полиция.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова" на ICTV.

В случае обнаружения нарушений, руководство и персонал учебных заведений ждут жесткие административные штрафы.

Он пояснил, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановления о карантине. Они начнут действовать через семь дней после опубликования. Так, в "желтой" зоне смогут работать школы, где 80% сотрудников сделают хотя бы одну прививку от коронавируса. В "красной" зоне – только в случае, если против COVID-19 вакцинируются 100% работников.

Правительство Украины 13 сентября приняло изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

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