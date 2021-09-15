Спорт Денис Бойко едва не принес гол в свои ворота, но стал лучшим игроком матча Динамо-Бенфика

2021-09-15 11:13

Авторитетный портал WhoScored по итогам поединка Динамо-Бенфика назвал лучшим игроком "бело-синих" голкипера команды Дениса Бойко, который получил оценку 7,6.

На втором месте оказался Николай Шапаренко с оценкой 7,4, гол которого в конце матча отменили из-за офсайда.

Еще два игрока киевского клуба получили оценку 7 и выше – Виталий Миколенко (7,2) и Илья Забарный (7,0).

Лучшем же игроком встречи стал защитник Бенфики Николас Отаменди, получивший оценку 7,9. Примечательно, что УЕФА также назвал Отаменди лучшим игроком матча.

Отметим, что украинский форвард "орлов" Роман Яремчук получил за эту встречу оценку 6,1. Это самая низкая оценка среди игроков португальского клуба, которые вышли в стартовом составе команды.