Коронавирус Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко рассказал о начале массовой вакцинации детей

2021-09-17 17:29

Глава МОЗ Украины Виктор Ляшко уверен, что вакцинировать детей от COVID-19 необходимо, но пока делать это рано. 

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ - стоит. Стоит ли начинать массовую кампанию? Я считаю - еще рано", - заявил Виктор Ляшко в интервью 24 каналу.

В Минздраве проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и число детей в общей структуре заболеваемости. Выяснилось, что этот показатель не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет - достаточно высокий", - добавил министр.

Учитывая результаты анализа, "тратить ресурс и энергию на вакцинацию детей в данное время не стоит".

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть направлен туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - объяснил он.

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