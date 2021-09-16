Коронавирус Локдаун могут вернуть в четырех областях Украины: в Минздраве предупредили украинцев

2021-09-16 20:00

 

В Минздраве назвали четыре области, где эпидпоказатели уже приближаются к "красной" зоне

Несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости и госпитализаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Слово и дело".

По словам Ляшко, самое высокое количество больных коронавирусом на Западе, Киеве и Харькове. Но в расчете на 100 тысяч населения в лидерах именно Западная Украина.

В направлении красного уровня эпидемической опасности первой движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская и Закарпатская. При этом Западная Украина страдает больше всего. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом.

Ляшко отметил, в случае угрозы сверхнагрузки на систему здравоохранения, в областях будут рекомендовать ввести "красный уровень" эпидемической опасности и ввести локдаун.

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 16 сентября, в Украине официально подтверждено 2 331 540 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5744 заболевших, из них 629 – дети. Госпитализировали 1507 пациентов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Польше пожарный похитил, замкнул в гараже и избил двух детей из Украины

2021-09-16 20:20

ВОЗ: В Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа

2021-09-16 19:00

В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок, - Минздрав

2021-09-16 18:00

Кулеба назвал три приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи ООН

2021-09-15 21:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Локдаун могут вернуть в четырех областях Украины: в Минздраве предупредили украинцев

2021-09-16 20:00

ВОЗ: В Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа

2021-09-16 19:00

Стало известно, как будут работать школы после 20 сентября

2021-09-16 18:20

В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок, - Минздрав

2021-09-16 18:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Локдаун могут вернуть в четырех областях Украины: в Минздраве предупредили украинцев 2021-09-16 20:00
ВОЗ: В Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа 2021-09-16 19:00
Стало известно, как будут работать школы после 20 сентября 2021-09-16 18:20
В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок, - Минздрав 2021-09-16 18:00