Коронавирус Четыре региона Украины могут попасть в красную зону: где ситуация стремительно ухудшается

2021-09-18 10:00

Эпидемиологическая ситуация в Украине стремительно ухудшается и самые тревожные показатели у Буковины, Закарпатья, Волыни и Тернопольской области. В ближайшее время эти регионы могут из зеленой зоны сразу перейти в красную.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий сообщает в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Украине обнаружено самое большое количество новых больных COVID-19 за последние четыре месяца. Только за эту неделю пациентов с коронавирусом стало вдвое больше: в понедельник - 3,3 тыс. человек, за прошлые сутки - 6,6 тыс.

По количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Самая большая занятость коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

По словам нардепа, в целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с подведенным кислородом - на 22%, аппараты ИВЛ - на 10%.