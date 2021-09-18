Коронавирус В Киевской области растет число заражений коронавирусом: сколько школ могут закрыть

2021-09-18 14:00

Либо офлайн, либо закрытие. Такой выбор Киевская областная госадминистрация ставит перед 720 учебными заведениями. В их педколлективах вакцинированных до сих пор менее 80%. Область, между тем, готовится к переходу в "желтую" зону эпидемической опасности.

Как сообщают в Киевской ОГА, к работе в "желтой" зоне на утро 17 сентября готовы лишь 535 учебных заведений

"Количество больных растет чрезвычайно быстро. И мы не можем подвергать детей опасности. Именно поэтому принято жесткое, но справедливое решение - в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического, среднего и высшего образования", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

В госадминистрации напоминают, что учебные заведения, где в преподавательском составе менее 80% вакцинированных, либо довакцинируют учителей и будут преподавать оффлайн, либо попросту закроются.

"Мы создали все условия, чтобы люди могли получить вакцины быстро. И я благодарен, что более полутысячи учебных заведений Киевщины отнеслись к этому ответственно. У остальных еще есть время, чтобы ситуацию исправить", - настаивает Володин.

По данным госадминистрации Киевской области, пока только в 41 школе прививки получили 100% работников, в 306 - имеют более 80% вакцинированных в коллективе. Всего в регионе 648 заведений общего среднего образования.

В лидерах по вакцинации - Белоцерковский и Бориспольский районы. Там в 15 общинах все учебные учреждения имеют более 80% вакцинированных.

Чиновники напоминают о том, что иммунизация педагогов продолжается. Прививку можно сделать, не выходя за пределы школы. Достаточно связаться со специализированной мобильной бригадой.