Коронавирус В школах начали прививать подростков

2021-09-20 19:40

Согласие родителей на прививку не обязательно

Из-за распространения коронавируса прививать решили не только взрослое население, но и подростков. Планируется привить около 3 млн детей от 12 до 15 лет.

Такое решение принято в Великой Британии, передает racurs.ua.

Пока что подросткам предлагают сделать одну прививку. При этом, соглашение родителей для этого не обязательно. Если подросток сам принял такое решение, он может пройти вакцинацию.

По мнению медиков, одна доза вакцины может защитить подростков во время пандемии от заражения и тяжелого протекания болезни.

Вакцинацию детей планируют проводить в школах.

Напомним, на Кубе уверены, что вакцинация детей поможет предотвратить распространение штамма коронавируса «Дельта».

Как сообщалось ранее, как, правило, на вакцинацию возникают побочные реакции, однако не стоит переживать, зачастую они легкие и не доставляют особых хлопот.