Политика Зеленский встретился с Генсеком и главой Генассамблеи ООН - обсуждали крымский вопрос

2021-09-22 08:38

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Соединенных Штатах переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом. Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Как сообщает Укринформ, во время беседы с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации, сообщили в Офисе президента.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, - сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. - На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было".

Никифоров отметил, что Россия пыталась помешать включению в повестку дня Генассамблеи вопрос "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины", однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.

Никифоров добавил, что ООН является крупнейшим среди международных организаций потребителем товаров и услуг, поэтому Владимир Зеленский планирует детально обсудить усиление экономического сотрудничества с организацией.

"ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на 20 млрд долларов. Украина от этого имеет большую часть, но потенциал для увеличения этого показателя большой... Наша страна может оказывать транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую IТ-отрасль, что также среди того, что требует ООН", - отметил он.