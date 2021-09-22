Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро растет, уже почти 7 тысяч за сутки

2021-09-22 13:12

В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщает МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, в Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Так, за минувшие сутки госпитализировано 2 175 человек, болезнь победили 2 095 человек. Вирус унес жизни 105 украинцев. С начала пандемии зафиксирован 55 161 летальный исход.

За 24 часа протестировано методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.

 

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