Коронавирус Перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, могут не прививаться полгода, - инфекционист

2021-09-22 09:40

Заслуженный врач Украины инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, что украинцы, которые недавно переболели коронавирусом, могут сделать прививку через полгода. 

Как она сообщила в интервью сайту Гордон, сама уже перенесла болезнь и у нее до сих пор сохраняются "очень высокие титры нейтрализующих антител к COVID-19".

Голубовская отметила, что, люди, у которых течение болезни COVID-19 проходило в тяжелой или среднетяжелой форме, могут не прививаться полгода, а после этого уже нужно вакцинироваться.

В то же время она призвала невакцинированных украинцев, которые не болели коронавирусом, сделать уколы.

"Хотя прививка не гарантирует полную защиту от болезни, она может значительно облегчить симптомы заболевания", - сказала врач.

Она уточнила, что перед вакцинацией делать тесты на антитела не стоит.

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