Коронавирус Корпорации США продавили одобрение на третью дозу вакцины Pfizer

2021-09-24 11:25

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вводить третью дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech американцам из групп риска, сообщает Reuters.

По данным издания, бустерную дозу могут получить лица в возрасте от 65 лет, люди, наиболее восприимчивы к тяжелым заболеваниям, и те, кто выполняет рисковую работу, минимум через полгода после второго укола.

При этом у ведущих экспертов FDA разошлись мнения относительно того, следует ли одобрять третью прививку от COVID-19 для всего населения.

Как указано, сегодня Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) может проголосовать за использование третьей вакцины. Однако специалисты признают, что недостаточно доказательств в поддержку ревакцинации для всех американцев в возрасте 16 лет и старше.

В связи с этим группа запросила дополнительные данные о безопасности.

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