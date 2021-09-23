Политика Верховная Рада приняла закон об олигархах - политики и чиновники обязаны подавать "декларацию об контактах"

2021-09-23 14:00

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов.

Согласно документу, олигархом считается тот, кто:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на СМИ;
  • является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая 2 млрд 270 млн.

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.

В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.

Служащие или чиновники обязаны подавать "декларацию об контактах" в случае встречи с олигархом.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

 

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