Верховная Рада приняла закон об олигархах - политики и чиновники обязаны подавать "декларацию об контактах"

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов.
Согласно документу, олигархом считается тот, кто:
Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.
В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.
Служащие или чиновники обязаны подавать "декларацию об контактах" в случае встречи с олигархом.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.