Коронавирус В Украине будут доступны три вакцины от гриппа

2021-09-23 19:00

Государственный контроль качества прошла четырехвалентная инактивированная вакцина от гриппа корейского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в Украину планируется завести около 200 тысяч доз вакцины. При этом препарату выдано положительное заключение о соответствии требованиям государственных и международных стандартов на 60 600 доз вакцины (серии Q60221047 и Q60221048).

Кроме того в ведомстве добавили, что еще две вакцины производителя Франции и Нидерландов находятся на лабораторном контроле качества. Их вывод относительно их соответствия ожидается 3 октября 2021 года.

Всего в этом сезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа. При этом вакцины подлежат обязательному лабораторному контролю качества Гослекслужбой.