Политика Арахамия назвал точку невозврата в отношениях "Слуги народа" и Разумкова

2021-09-23 20:00

Если бы спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков присутствовал 23 сентября на заседании парламента и выступил против сокращенного рассмотрения законопроекта об олигархах, это могло бы стать точкой невозврата для отношений фракции и спикера. Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я общался с ним и продолжаю общаться. Я не спрашивал его позицию. Он смотрел по телевидению. Он не приветствовал [то, что закон приняли]. У него есть своя позиция, кажется, он говорил, что не голосовал бы. Мы не поддержали его правку, поэтому он не голосовал бы. Ничего, вы же видите, и без него нормально работаем", – сказал Арахамия.

Он добавил, что фракция настаивала бы на своем решении и это "была бы точка бифуркации".

По словам Арахамии, фракция ждет выздоровления Разумкова.

"Спикер будет отвечать на все вопросы уже после выхода из самоизоляции", – отметил Арахамия.

10 сентября Разумков сообщил, что во второй раз заболел COVID-19.