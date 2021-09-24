Политика ​Закон об олигархах: кому грозит попадание в "черный список"

2021-09-24 16:50

Верховная Рада 279 голосами поддержала в целом законопроект №5599 президента Владимира Зеленского о создании реестра олигархов. Из-за нечетко прописанных правил игры в "черном списке" могут оказаться оппоненты власти.

Об этом заявили опрошенные эксперты.

Журналист-расследователь Юрий Николов указал на размытость ряда норм в законе.

"Есть временные лаги, которые позволяют этот процесс сделать длинным и не очень прогнозируемым. Полгода отводится на подготовительные процедуры (запуск соответствующего реестра - "Апостроф"). То есть, это полгода на переговоры, уточнения и так далее. Учитывая размытость критериев для определения олигарха, этот создаст ситуацию чрезвычайно широкой дискреции, которой будет пользоваться Офис президента и его ручной СНБО", - говорит Николов.

По его мнению, в одной и той же ситуации в отношении разных людей будут приниматься неодинаковые решения.

Политэксперт Виталий Бала считает, что документ может быть использован властью против политических оппонентов.

"Если группа "За майбутнє" проголосовала, то ждать чего-то угрожающего Игорю Коломойскому или, тем более, "войны" с олигархами не приходится. Ведь этот документ не против, а для олигархов - это инструмент борьбы с теми, кто в оппозиции. Власть получила дополнительный инструмент узурпации власти, посмотрим, чем это закончится. Он может использоваться и против политических оппонентов, и для перераспределения финансов и ресурсов в стране. То есть, борьба с одними олигархами для того, чтобы появлялись другие", - говорит Бала.

С коллегой согласен политэксперт Андрей Золотарев.

"Если крупные игроки начнут финансировать оппозицию и качать ситуацию, то могут оказаться в том самом "черном списке" олигархов со всеми вытекающими последствиями для своего бизнеса", - говорит он.

По его мнению, Зеленский показал, что контролирует ситуацию, и хотя политикум не в восторге, рядовые украинцы будут, скорее, на стороне президента.

Наиболее точно последствия законопроекта охарактеризовал Юрий Николов.

"Думаю, власть откроет кассу и резко увеличит стоимость "билетов" для олигархов, которые и дальше хотят работать в этой стране, поскольку главный механизм, который вводит закон, это дискредитация перед западными институциями, которые дают достаточно дешевые кредиты нашим олигархам", - считает эксперт.