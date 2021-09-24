Коронавирус Врач озвучил новые симптомы ковида

2021-09-24 11:50

 

Привычные симптомы, как потеря вкуса и запаха фиксируются в единичных случаях

Медики заявляют о новых симптомах коронавирусной инфекции. Теперь вирус поражает систему пищеварения.

Об этом рассказал и.о. директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан, передает Укринформ.

Привычные симптомы, как потеря вкуса и запаха фиксируются в единичных случаях. В основном пациенты страдают расстройством пищеварительной системы.

Также у больных отмечается высокая температура.

На Прикарпатье реанимации забиты преимущественно пожилыми пациентами, которые не были привиты. Ежедневно в областную инфекционную больницу госпитализируют 5-6 человек. У всех похожие симптомы и после теста подтверждается коронавирус.

Как сообщалось ранее, в Украине полиция будет проводить так зазываемые «масочные» рейды, поскольку нормы прописаны в каждой зоне эпидемической опасности. Также на сегодня готовятся более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине отмечается низкий уровень охвата вакцинации педагогов. При этом, именно учителя находятся в зоне риска. Педагоги, имея широкий круг общения, могут как заболеть сами, так заразить и остальных.

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