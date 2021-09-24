Коронавирус Медики рассказали, как украинцы переносят штамм Дельта

2021-09-24 19:20

 

Медики просят не заниматься самолечением

Сейчас в Украине циркулирует штамм Дельта, который отмечается как более активный и прогрессивный. Этим штамм отличается от других вирусов. Как же украинцы переносят новый штамм коронавируса и что делать при первых признаках заболевания.

Об этом рассказал главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, передает ТСН.

По словам медика, при первых признаках респираторного заболевания болезнь потенциально рассматривается как коронавирус. Это может быть насморк, повышение температуры, расстройство пищеварительной системы, тошнота и рвота. Болезнь больше поражает молодых, чем категорию 65+.

Украинцам советуют в таких случаях самоизолироваться, остаться дома и обратиться к медикам.

Врач не советует заниматься дома самолечением. Ведь при таких симптомах медикам самим сложно оценить состояние пациента и поставить точный диагноз.

При необходимости можно сделать быстрый тест на ковид. Он покажет, нужно ли делать еще тесты и начать применять по крайней мере симптоматическую терапию.

Медик напоминает, что лучшая защита от болезни – это вакцинация.

Как сообщалось ранее, не смотря на то, что дети легче переносят коронавирус, эта болезнь не проходит бесследно. Последствия заболевания могут быть сложнее, чем сама болезнь. Для детей особенно опасен штамм «Дельта».

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