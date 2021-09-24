Политика Закон об олигархах переголосуют - нардеп

2021-09-24 15:55

 

При вчерашнем голосовании в законе учли одновременно три правки, которые противоречат одна другой.
Закон об олигархах №5599, принятый вчера Верховной Радой, переголосуют из-за юридической коллизии. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк

"Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! 100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - написал он в телеграм.
 
Он пояснил, что в законе учли одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой. 
 
"Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья про то, как олигарх признаётся олигархом", - добавил нардеп.
 

Напомним, президент Владимир Зеленский после поблагодарил депутатов за принятие закона и заявил, что у олигархов теперь только один путь - стать "чистыми бизнесменами".

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