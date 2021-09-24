Международные партнёры поздравили "Единую Россию" с победой на выборах, среди первых поздравивших - Медведчук, Назарбаев и Додон

2021-09-24 13:54

Одним из первых, кто направил поздравления после обнародования предварительных итогов выборов в Госдуму восьмого созыва, стал лидер украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук. Он выразил уверенность, что политический диалог с "Единой Россией" поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, в том числе будет способствовать восстановлению экономического сотрудничества, передает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах, и наша общая победа в Великой Отечественной войне. Все это является лучшим залогом того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Председатель правящей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев в своем письме на имя председателя "Единой России" Дмитрия Медведева подчеркнул, что российские избиратели вновь поддержали курс, проводимый ведущей российской политической силой, а победа "Единой России" была яркой и убедительной.

"Российский народ в очередной раз выразил свою твердую поддержку проводимой политике, нацеленной на дальнейшую модернизацию сильного государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение важной роли страны на международной арене", — отметил Нурсултан Назарбаев.

Надежду на укрепление сотрудничества выразил в своем поздравлении лидер партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Победа на выборах в Госдуму, по его словам, позволит не только продолжить социально-экономические преобразования, сохранить и укрепить стабильность в России, но и обеспечит преемственность внешнеполитического курса страны.

"Выражаю уверенность в том, что сотрудничество между партией социалистов и "Единой Россией" получит новый мощный импульс и мы сможем продолжить межпартийные мероприятия с целью укрепления стратегического партнерства между Молдавией и Россией", — сказал он.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, поздравляя "Единую Россию" с победой на выборах, отметил, что она будет успешно осуществлять государственное управление страной, реализовать госпрограммы и проекты.

"Итоги этих выборов в Государственную Думу вновь подтверждают авторитет и ведущую роль правящей партии "Единая Россия" в осуществлении эффективной государственной политики, отражающей волю и чаяния большинства граждан России, которые активно поддерживают курс президента Владимира Путина, социально-экономическую политику, которую проводит партия "Единая Россия", высоко ценят ее достижения за последние годы", — подчеркнул он.

Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней "Единая Россия" получила 49,82% голосов избирателей.

Партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам. Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.