В Украине утвердили национальную систему устойчивости: что она предусматривает

Президент Владимир Зеленский утвердил концепцию национальной системы устойчивости. Реализовать эту концепцию хотят в период с 2021 по 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Цель концепции - определить основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости.
Система устойчивости будет направлена на обеспечение способности Украины своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций.
Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования таких элементов:
Внедрение системы устойчивости будет финансироваться за счет государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством.