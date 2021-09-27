Коронавирус COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта: что делать

2021-09-27 21:40

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник сообщил, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта.

Причина этого заключается в том, что для получения такого сертификата необходимо фото с паспорта.

Об этом он сообщил в видео для «Дія».

«Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале «Дия».

И соответственно, он может быть зарубежным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат», — рассказал он.

Он отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении «Дия» зарубежный COVID-сертификат.