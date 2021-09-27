Политика Сенцов предложил "перевоспитать" Усика

2021-09-27 22:00

 

Пост на эту тему Сенцов опубликовал в Фейсбуке 27 сентября.

Известный украинский режиссёр Олег Сенцов, которого также называют «узником Кремля», высказался по поводу гражданской позиции боксёра Александра Усика.

Режиссёр считает, что украинцам необходимо выбрать: или же вытеснить боксёра в «объятия» Российской Федерации, либо же работать с его сознанием и «перетащить» на сторону Украины, написал Сенцов на своей странице в Facebook.

По его мнению, отталкивать таких людей, как Александр Усик, не следует. Режиссёр полагает, что если человек считает себя украинцем, он не может сосуществовать с «русским миром».

В связи с этим, Сенцов предлагает помогать тем, кто уже успел осознать свою идентичность и принадлежность к Украине. Режиссёр уверен в том, что увеличения количества сознательных патриотов невозможно добиться массовыми расстрелами или ожиданием того, что вырастет новое поколение украинцев.

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