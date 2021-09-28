Политика Еврокомиссия изучит последствия газового контракта России и Венгрии

2021-09-28 19:40

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Тима Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией, в ответной реакции Будапешт назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.