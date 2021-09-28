Израиль изменил правила въезда для украинцев
2021-09-28 21:40
Израиль снова изменил правила пересечения границы. Так, граждане Украины, которые имеют сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19 обязаны сдать ПЦР-тест и пройти самоизоляцию.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.
В частности для пересечения границы необходимо:
- заранее подать заявку на въезд в Израиль к израильской дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции;
- иметь действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19;
- не позднее, чем за 72 часа до вылета необходимо сделать ПЦР тест. Он должен быть отрицательным. Кроме того по прибытии в страну необходимо будет пройти дополнительный ПЦР-тест;
- не позднее, чем за 24 часа до рейса заполнить медицинскую декларацию. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в стране.
- отправится на самоизоляцию продолжительность 14 дней. Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней (при условии, если пассажир получил первый отрицательный ПЦР тест при въезде в Израиль, а также второй отрицательный ПЦР тест на седьмой день самоизоляции).