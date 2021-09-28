Коронавирус Израиль изменил правила въезда для украинцев

2021-09-28 21:40

Израиль снова изменил правила пересечения границы. Так, граждане Украины, которые имеют сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19 обязаны сдать ПЦР-тест и пройти самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

В частности для пересечения границы необходимо: