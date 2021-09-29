Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки приблизилось к 10 тысячам
2021-09-29 11:13
В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.
При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец, а скончались 217 человек. В больницы попали 2885 украинцев с COVID-19 или подозрением на него.
Сколько за 24 часа новых случаев заражения / проведено вакцинаций (2 доза):
- Винницкая - 200/2335
- Волынская - 214/970
- Днепропетровская - 787/5262
- Донецкая - 699/2956
- Житомирская - 253/1700
- Закарпатская - 95/1203
- Запорожская - 592/2630
- Ивано-Франковская - 234/1333
- Киев - 583/6147
- Киевская - 325/2704
- Кировоградская - 51/1317
- Луганская - 525/1129
- Львовская - 458/2841
- Николаевская - 222/1585
- Одесская - 662/3142
- Полтавская - 231/2752
- Ровенская - 405/980
- Сумская - 368/2087
- Тернопольская - 201/952
- Харьковская - 976/5724
- Херсонская - 349/1276
- Хмельницкая - 447/1372
- Черкасская - 297/1576
- Черновицкая - 421/1421
- Черниговская - 71/1664