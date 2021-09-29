Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки приблизилось к 10 тысячам

2021-09-29 11:13

В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.

При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец, а скончались 217 человек. В больницы попали 2885 украинцев с COVID-19 или подозрением на него.

Сколько за 24 часа новых случаев заражения / проведено вакцинаций (2 доза):