Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки приблизилось к 10 тысячам

2021-09-29 11:13

В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.

При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец, а скончались 217 человек. В больницы попали 2885 украинцев с COVID-19 или подозрением на него.

Сколько за 24 часа новых случаев заражения / проведено вакцинаций (2 доза):

  • Винницкая - 200/2335
  • Волынская - 214/970
  • Днепропетровская - 787/5262
  • Донецкая - 699/2956
  • Житомирская - 253/1700
  • Закарпатская - 95/1203
  • Запорожская - 592/2630
  • Ивано-Франковская - 234/1333
  • Киев - 583/6147
  • Киевская - 325/2704
  • Кировоградская - 51/1317
  • Луганская - 525/1129
  • Львовская - 458/2841
  • Николаевская - 222/1585
  • Одесская - 662/3142
  • Полтавская - 231/2752
  • Ровенская - 405/980
  • Сумская - 368/2087
  • Тернопольская - 201/952
  • Харьковская - 976/5724
  • Херсонская - 349/1276
  • Хмельницкая - 447/1372
  • Черкасская - 297/1576
  • Черновицкая - 421/1421
  • Черниговская - 71/1664
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