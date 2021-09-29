Украинцам показали, сколько выходных они получат в октябре

Украинцам рассказали, когда и сколько они будут отдыхать в октябре 2021 года.
Об этом пишет "Хвиля".
Так, в октябре Украина празднует День защитников и защитниц, поэтому поводу украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд - с 14 до 17 числа.
К тому же рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября. Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.
Кроме того, украинцев ждет укороченный на один час предпраздничный день - 13 октября. В частности, выходными в октябре будут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.
Все праздники в октябре 2021:
1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день музыки
2 октября - Международный день ненасилия
3 октября - День работников образования
4 октября - Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирный день животных
5 октября - Всемирный день учителей
8 октября - День юриста
9 октября - Всемирный день почты; День риелтора
10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья
12 октября - День кадрового работника
14 октября - День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы
15 октября - Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости
16 октября - День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия
17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности
20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
21 октября - Международный день кредитных союзов
23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
24 октября - Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций
24-30 октября - Неделя разоружения
25 октября - День маркетолога
28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны
31 октября - День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря