Коронавирус Украинцам показали, сколько выходных они получат в октябре

2021-09-29 17:00

Украинцам рассказали, когда и сколько они будут отдыхать в октябре 2021 года.

Об этом пишет "Хвиля".

Так, в октябре Украина празднует День защитников и защитниц, поэтому поводу украинцы будут иметь четыре выходных дня подряд - с 14 до 17 числа.

К тому же рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября. Всего в октябре ожидается 11 выходных дней.

Кроме того, украинцев ждет укороченный на один час предпраздничный день - 13 октября. В частности, выходными в октябре будут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Все праздники в октябре 2021:

1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день музыки

2 октября - Международный день ненасилия

3 октября - День работников образования

4 октября - Международный день врача; Международный день архитектора; Всемирный день животных

5 октября - Всемирный день учителей

8 октября - День юриста

9 октября - Всемирный день почты; День риелтора

10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии; День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы; День художника; Европейский день борьбы прoтив смертной казни; Всемирный день психического здоровья

12 октября - День кадрового работника

14 октября - День защитника Украины; День Украинского казачества; Покров Пресвятой Богородицы

15 октября - Всемирный день сельской женщины; Международный день белой трости

16 октября - День анестезиолога; Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности; Всемирный день продовольствия

17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты; День работников пищевой промышленности

20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы

21 октября - Международный день кредитных союзов

23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)

24 октября - Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций

24-30 октября - Неделя разоружения

25 октября - День маркетолога

28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны

31 октября - День автомобилиста и дорожника; Международный день Черного моря