Политика Кулеба пригрозил России серьезными проблемами

2021-09-29 19:00

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова создать серьезные проблемы для России.

Как передает "Хвиля", об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Так, Кулеба сообщил, что украинская сторона выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны.

По его словам, Украину мир любой ценой не устроит. Кулеба также заявил, что в связи с этим украинская сторона стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Кулеба также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также о прекращении войны.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но, другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - добавил глава МИД.