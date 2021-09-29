Коронавирус Боль в горле может быть симптомом опасной болезни, – врачи

2021-09-29 21:00

 

В некоторых случаях боль в горле является признаком серьезного заболевания: рака гортани, передает издание Healthline.

Медики рекомендуют пройти обследование у врача, если боль в горле длительная, и к ней присоединяются такие симптомы, как трудности с глотанием и боль в ушах.

При этом прямой связи между раком гортани и болью в горле нет, говорят медики из организации Cancer Research UK (Великобритания). Сам по себе симптом не сигнализирует об онкологии,поскольку есть еще ряд других факторов.

В Британии пациенты со стойкой хрипотой или опухлой шеей получают дополнительную рекомендацию провериться на онкологию.

«Главное значение исследования заключается в том, что мы обнаружили, что хрипота является важным симптомом рака гортани, но риск развития рака гортани значительно увеличивается, когда она сочетается с постоянной болью в горле», — говорит доктор Элизабет Шепард, один из авторов исследования, проведенного в Эксетерском университете.

Медики обращают внимание, что чаще эта онкология поражает мужчин.

Факторами риска непосредственно является курение и алкоголь. При ранней диагностике прогноз улучшается.

На поздних стадиях может потребоваться операция по удалению всей гортани или ее части, после чего говорить или дышать обычным способом – невозможно.

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