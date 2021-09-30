Спорт Мирча Луческу назвал реальные причины поражения киевского Динамо от Баварии - 5:0

2021-09-30 12:04

Главный тренер столичного гранда Мирча Луческу высказался о поражении от Баварии (0:5) в рамках группового этапа .. По мнению румынского специалиста, уровень игры у мюнхенского клуба в несколько раз выше, чем у "киевлян".

"Результат демонстрирует то, что происходило на футбольном поле. Я до игры говорил, что Бавария - претендент номер один на победу в Лиге чемпионов. Нельзя играть на атаку с таким соперником, потому что оставляем зоны за своей спиной, которые соперник умеет использовать. За счет вертикальных передач и индивидуальных действий во втором тайме они это показали, когда мы пошли отыгрываться, забивать гол".

Луческу назвал эпизод, после которого изменилась игра на поле.

"С пяти четыре или три гола были сделаны на наших ошибках когда мы отпускали мяч при выходе из обороны. На наших ошибках они проводили контратаки. До первого гола мы играли хорошо, сдерживали натиск соперника, моментов практически не было, кроме ударов издалека. Но пенальти и пропущенный гол сразу поменяли ситуацию на поле. Мне надо посмотреть этот момент, ребята говорили в раздевалке, что был фол на Сидорчуке – его толкнули, и он сыграл рукой. После пенальти поменялась ситуация на поле".

Наставник киевского клуба объяснил, почему команда не смогла создать голевые моменты.

"Появилась неуверенность, с такой легкостью пропустили второй гол, когда Андриевский отпустил мяч слишком далеко, его запрессинговал соперник и одним пасом вывел Левандовски на свидание с нашим голкипером. После пропущенных мячей мы пробовали выходить в атаку, контратаковали, у нас было несколько хороших выходов даже с численным преимуществом, но, к сожалению, последним пасом мы его теряли – неправильно думали и разыгрывали, поэтому не смогли забить".

"Ну а гол Сане с острого угла – он показал высокий уровень мастерства, которое есть не только у него, а и у всех. Повторюсь, Бавария – сильный соперник. Не думали, что они будут так рисковать с нами – несколько раз оставляли защитника один на один с нашим нападающим, чем мы не смогли воспользоваться", - сказал Луческу на пресс-конференции.