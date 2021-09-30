Коронавирус В Украине резкий скачок роста заболеваемости - за сутки почти 12 тыс новых случаев COVID-19

2021-09-30 10:41

В стране произошел очередной резкий скачок роста заболеваемости: число новых случаев приближается к 12 тысячам, при том, что днем ранее он не достигал и 10 тысяч.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем за почти полгода, сообщает пресс-служба МОЗ.

Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было еще 29 апреля, после чего уровень заражения пошел на спад.

Новые данные по случаям заражения коронавирусом за сутки:

  • Винницкая область - 208 случаев;
  • Волынская область - 276 случаев;
  • Днепропетровская область - 926 случаев;
  • Донецкая область - 739 случаев;
  • Житомирская область - 560 случаев;
  • Закарпатская область - 97 случаев;
  • Запорожская область - 632 случая;
  • Ивано-Франковская область - 368 случаев;
  • Киев - 563 случая;
  • Киевская область - 291 случай;
  • Кировоградская область - 79 случаев;
  • Луганская область - 387 случаев;
  • Львовская область - 927 случаев;
  • Николаевская область - 227 случаев;
  • Одесская область - 752 случая;
  • Полтавская область - 240 случаев;
  • Ровенская область - 422 случая;
  • Сумская область - 455 случаев;
  • Тернопольская область - 434 случая;
  • Харьковская область - 1087 случаев;
  • Херсонская область - 429 случаев;
  • Хмельницкая область - 483 случая;
  • Черкасская область - 283 случая;
  • Черновицкая область - 455 случаев;
  • Черниговская область - 437 случаев.
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