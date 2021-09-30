В Украине резкий скачок роста заболеваемости - за сутки почти 12 тыс новых случаев COVID-19
2021-09-30 10:41
В стране произошел очередной резкий скачок роста заболеваемости: число новых случаев приближается к 12 тысячам, при том, что днем ранее он не достигал и 10 тысяч.
За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем за почти полгода, сообщает пресс-служба МОЗ.
Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было еще 29 апреля, после чего уровень заражения пошел на спад.
Новые данные по случаям заражения коронавирусом за сутки:
- Винницкая область - 208 случаев;
- Волынская область - 276 случаев;
- Днепропетровская область - 926 случаев;
- Донецкая область - 739 случаев;
- Житомирская область - 560 случаев;
- Закарпатская область - 97 случаев;
- Запорожская область - 632 случая;
- Ивано-Франковская область - 368 случаев;
- Киев - 563 случая;
- Киевская область - 291 случай;
- Кировоградская область - 79 случаев;
- Луганская область - 387 случаев;
- Львовская область - 927 случаев;
- Николаевская область - 227 случаев;
- Одесская область - 752 случая;
- Полтавская область - 240 случаев;
- Ровенская область - 422 случая;
- Сумская область - 455 случаев;
- Тернопольская область - 434 случая;
- Харьковская область - 1087 случаев;
- Херсонская область - 429 случаев;
- Хмельницкая область - 483 случая;
- Черкасская область - 283 случая;
- Черновицкая область - 455 случаев;
- Черниговская область - 437 случаев.