Коронавирус В Украине резкий скачок роста заболеваемости - за сутки почти 12 тыс новых случаев COVID-19

2021-09-30 10:41

В стране произошел очередной резкий скачок роста заболеваемости: число новых случаев приближается к 12 тысячам, при том, что днем ранее он не достигал и 10 тысяч.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем за почти полгода, сообщает пресс-служба МОЗ.

Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было еще 29 апреля, после чего уровень заражения пошел на спад.

Новые данные по случаям заражения коронавирусом за сутки: