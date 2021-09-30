Политика Зеленский дал громкое обещание по тарифам на отопление и горячую воду

2021-09-30 16:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона расти не будут. Он назвал это "большой победой".

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа … Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную сегодня цену – больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что это является результатом совместной работы "Нафтогаза Украины", правительства и местных властей.

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума (по тарифам, - "Апостроф"). Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - резюмировал Зеленский.

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