Коронавирус Украину накрыла новая волна COVID-19, за сутки подтвердилось более 12 тысяч новых случаев заражения

2021-10-01 13:02

В Украине за минувшие сутки выявлено 12 034 новых случаев COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Среди новых заражений: детей – 1 059, медработников – 248. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 637 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 3 264 человека.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 435 413 человек, выздоровело 2 258 455 человек, летальных случаев – 56 446.

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