Политика В "Слуге народа" определились, что делать с Разумковым

2021-10-03 12:30

В понедельник планируют запустить процедуру отзыва Разумкова с поста спикера

Фракция депутатов из "Слуги народа" в понедельник планирует начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук в телеграм-канале.

"На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", - написала она в своём телеграмм-канале.

Депутатская фракция "Слуга народа" уже собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.