Экономика Как изменится курс доллара в начале октября: прогноз аналитика

2021-10-03 11:00

 

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно, запаздывающий курс НБУ еще рос, а на других сегментах рынка доллар снизился на 0,3–0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,53 до 26,62 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,72/26,74 до 26,61/26,63 грн (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,59/26,79 до 26,52/26,69 грн (-0,3%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар.

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