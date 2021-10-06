Коронавирус В Швеции несовершеннолетним разрешили вакцинироваться вопреки мнению родителей

2021-10-06 09:21

В Швеции с 11 октября ( с 15-ти лет) подросткам разрешат вакцинироваться против коронавируса вопреки желанию родителей. 

Как сообщает The Local, шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что 15-летние подростки могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим вакцинироваться или нет.

По словам руководителя отдела здравоохранения, SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше.

Представители здравоохранения оценят степень зрелости после того, как подростки заполнят анкету и ответят на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит пройти вакцинацию против коронавируса. Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

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