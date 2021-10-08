Коронавирус Ученые раскрыли новую особенность британского штамма и призвали носить другие маски

2021-10-08 09:46

Ученые из Национального института здоровья США провели исследование, по результатам которого заявили, что варианты коронавируса активнее передаются воздушно-капельным путем, чем исходящий тип вируса.

Как сообщает The New York Times, в ходе эксперимента исследователи сравнили штамм Альфа и изначальную версию COVID-19. Для этого они поместили хомяков в трубы разной длины.

По словам ученых, Альфа показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния, чем обычный коронавирус. Таким образом, утверждают эксперты, для заражения "британским" вариантом необходима меньшая доза инфекции.

Так, самый распространенный в мире Дельта-штамм может передаваться еще лучше, чем Альфа.

"Это исследование по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с Дельтой данный фактор был бы еще выше", - отметила вирусолог Линси Марр.

 В результате ученые призывают носить в людных местах маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам. Это касается и полностью вакцинированных лиц.

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