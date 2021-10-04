Коронавирус Глава китайского Центра по контролю заболеваний предупредил о новом смертоносном вирусе

2021-10-04 15:46

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу считает, что человечество в будущем столкнется с новым смертоносным вирусом. 

Гао Фу отметил, что перед лицом человечества появится новая угроза, которую он назвал "вирусом X". В связи с этим Фу подчеркнул важность объединения мировых усилий для борьбы с предстоящей угрозой. Он выразил это в "принципе четырех C", который включает сотрудничество, соперничество, обмен информацией и координацию.

По мнению Гао Фу, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил в свое время ученым в мире приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.

"Новый вирус может возникнуть в любое время и в любом месте", - подчеркнул Гао Фу.

Также эксперт отметил, что в будущем человечество столкнется не только с пандемией, но и с инфодемией, когда правда и фейки о новом заболевании будут плотно переплетены.

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