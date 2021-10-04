Спорт Петраков прокомментировал ситуацию с Малиновским

2021-10-04 20:40

И. о. главного тренера сборной Украины заявил, что больше не будет комментировать ситуацию. Петраков отметил, что все ждут от него извинений перед футболистом

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал невызов полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского в стан жёлто-синей команды.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Украинской ассоциации футбола.

"Малиновский? Я думал это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал насчет Малиновского. Я уже сказал всю правду, но она никому в нашей стране не нужна", - заявил исполняющий обязанности главного коуча сборной.

Петраков добавил, что больше не будет комментировать ситуацию.

Конфликт между игроком и тренером возник после того, как во время матчей с Казахстаном и Францией полузащитник остался в запасе на обе игры. После, малиновский не остался на товарищеский матч с Чехией.

При этом, сам игрок считает, что никакого конфликта нет, но заявил, что не понимает, зачем Петраков вынес обсуждение решения о его месте на поле в публичную плоскость. Малиновский отметил, что уважает решения тренера и понимает, если не вписывается в его схему игры.

В результате, на октябрьскую серию отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года Руслана Малиновского не вызвали.