Коронавирус Медики рассказали, когда горячий чай может навредить

2021-10-04 21:20

 

Горячий чай не поможет выздороветь

При простуде многие начинают налегать на лимоны, мед и чай. Но это ошибочное действие. Горячий чай при простуде может быть опасен.

Слизистую оболочку рта горячий чай будет только раздражать, передает napensii.ua.

Раздражение никак не поможет вылечить простуду, а только усугубит состояние, предупреждают медики.

Также не стоит пить горячее молоко или чай с медом. Это тоже заблуждение. Горячие напитки уничтожают целебные свойства меда.

Есть лимоны тоже оказалось бессмысленно. Витамин С усваивает только здоровый организм.

Так что при лечении простуды нужно забыть о сочетании горячего чая, меда и лимонов.

Как сообщалось ранее, диетологи не советуют употреблять на голодный желудок любые цитрусовые фрукты, кофе, а также газированные напитки и острые приправы.

Напомним, диетологи развенчали несколько мифов, к которым мы все так привыкли. Оказалось, завтрак не так уж и важен. Если вы с утра не хотите есть, не надо себя заставлять. Можно перекусить позже, когда организм проснется и сам захочет есть.

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Коронавирус

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