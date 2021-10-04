Медики рассказали, когда горячий чай может навредить

Горячий чай не поможет выздороветь
При простуде многие начинают налегать на лимоны, мед и чай. Но это ошибочное действие. Горячий чай при простуде может быть опасен.
Слизистую оболочку рта горячий чай будет только раздражать, передает napensii.ua.
Раздражение никак не поможет вылечить простуду, а только усугубит состояние, предупреждают медики.
Также не стоит пить горячее молоко или чай с медом. Это тоже заблуждение. Горячие напитки уничтожают целебные свойства меда.
Есть лимоны тоже оказалось бессмысленно. Витамин С усваивает только здоровый организм.
Так что при лечении простуды нужно забыть о сочетании горячего чая, меда и лимонов.
Как сообщалось ранее, диетологи не советуют употреблять на голодный желудок любые цитрусовые фрукты, кофе, а также газированные напитки и острые приправы.
Напомним, диетологи развенчали несколько мифов, к которым мы все так привыкли. Оказалось, завтрак не так уж и важен. Если вы с утра не хотите есть, не надо себя заставлять. Можно перекусить позже, когда организм проснется и сам захочет есть.