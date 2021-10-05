Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло в два раза - ситуация по областям

2021-10-05 15:01

В Украине прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки составил 9,8 тысячи, что вдвое больше чем было днем ранее. При этом госпитализировано за сутки около 1,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за 24 часа госпитализированы 1881 человек, зафиксировано 317 летальных случаев. При этом выздоровели 4229 человек.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Сколько новых случаев заражения за сутки подтверждено в регионах: