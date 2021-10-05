Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло в два раза - ситуация по областям
2021-10-05 15:01
В Украине прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки составил 9,8 тысячи, что вдвое больше чем было днем ранее. При этом госпитализировано за сутки около 1,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за 24 часа госпитализированы 1881 человек, зафиксировано 317 летальных случаев. При этом выздоровели 4229 человек.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Сколько новых случаев заражения за сутки подтверждено в регионах:
- Винницкая область - 143 случая;
- Волынская область - 322 случая;
- Днепропетровская область - 992 случая;
- Донецкая область - 662 случая;
- Житомирская область - 87 случаев;
- Закарпатская область - 99 случаев;
- Запорожская область - 667 случаев;
- Ивано-Франковская область - 151 случай;
- Киев - 560 случаев;
- Киевская область - 461 случай;
- Кировоградская область - 16 случаев;
- Луганская область - 443 случая;
- Львовская область - 592 случая;
- Николаевская область - 152 случая;
- Одесская область - 809 случаев;
- Полтавская область - 526 случаев;
- Ровенская область - 398 случаев;
- Сумская область - 247 случаев;
- Тернопольская область - 155 случаев;
- Харьковская область - 940 случаев;
- Херсонская область - 126 случаев;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черкасская область - 342 случая;
- Черновицкая область - 609 случаев;
- Черниговская область - 169 случаев.