Экономика Афганистан может остаться без света - задолжал соседним странам уже 62 млн долларов

2021-10-07 15:46

Афганистан должен выплатить четырем соседствующим странам за потребленную электроэнергию около 62 миллионов долларов. Такие данные озвучил в телеканал TOLO News со ссылкой на афганскую энергетическую корпорацию DABS.

По ее информации, странами, поставляющими электричество в республику, являются Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран. DABS направила властям указанных государств письма с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать электричество.

В то же время, как указано, афганская корпорация обратилась к миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности.

"В случае отказа в помощи компании придется оказать давление на тех афганцев, кто не оплатил свои счета, даже если те не могут себе этого позволить, иначе страна погрузится в темноту", - отметил телеканал.

subscriber subscriber

Еще по теме

Почему после смены власти в Афганистане люди массово уничтожают произведения искусства и реликвии

2021-10-01 20:34

Финансовый кризис в Афганистане начался за несколько недель до захвата власти талибами

2021-09-30 14:48

Талибы ввели в Афганистане строгий запрет на стрижку бороды

2021-09-28 08:45

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

2021-09-27 15:46

Еще новости в разделе "Экономика"

Афганистан может остаться без света - задолжал соседним странам уже 62 млн долларов

2021-10-07 15:46

Президент Польши призвал ЕС и НАТО искать способ противостояния газовому давлению РФ

2021-10-06 14:43

В этом году ожидается аномально суровая зима - на мировом рынке газа прогнозируют хаос

2021-10-06 10:46

Стало известно, почему Зеленский блокировал легализацию криптовалют в Украине

2021-10-06 08:38
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Афганистан может остаться без света - задолжал соседним странам уже 62 млн долларов 2021-10-07 15:46
Президент Польши призвал ЕС и НАТО искать способ противостояния газовому давлению РФ 2021-10-06 14:43
В этом году ожидается аномально суровая зима - на мировом рынке газа прогнозируют хаос 2021-10-06 10:46
Стало известно, почему Зеленский блокировал легализацию криптовалют в Украине 2021-10-06 08:38