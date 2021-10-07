Экономика Афганистан может остаться без света - задолжал соседним странам уже 62 млн долларов

2021-10-07 15:46

Афганистан должен выплатить четырем соседствующим странам за потребленную электроэнергию около 62 миллионов долларов. Такие данные озвучил в телеканал TOLO News со ссылкой на афганскую энергетическую корпорацию DABS.

По ее информации, странами, поставляющими электричество в республику, являются Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран. DABS направила властям указанных государств письма с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать электричество.

В то же время, как указано, афганская корпорация обратилась к миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности.

"В случае отказа в помощи компании придется оказать давление на тех афганцев, кто не оплатил свои счета, даже если те не могут себе этого позволить, иначе страна погрузится в темноту", - отметил телеканал.