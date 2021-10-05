Политика Разумков заявил о наличии "своей команды" в Раде

2021-10-05 18:40

Спикер отметил, что никто из олигархов не предлагал ему свою помощь в последние дни. Глава ВРУ заявил, что среди его сторонников есть много депутатов

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у него есть своя команда в парламенте, в том числе и среди депутатов нынешнего созыва.

Об этом глава праламента рассказал на брифинге.

Впрочем, более детальную информацию Разумков не предоставил, добавив, однако, что многие парламентарии исповедуют его ценности и взгляды.

На вопрос о том, предлагал ли ему в последние дни помощь кто-нибудь из олигархов, спикер парламента ответил отрицательно. Нардеп отметил, что подобных звонков ему не поступало и за два года, в течение которых он возглавлял парламент.