Разумков заявил о наличии "своей команды" в Раде

Спикер отметил, что никто из олигархов не предлагал ему свою помощь в последние дни. Глава ВРУ заявил, что среди его сторонников есть много депутатов
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у него есть своя команда в парламенте, в том числе и среди депутатов нынешнего созыва.
Об этом глава праламента рассказал на брифинге.
Впрочем, более детальную информацию Разумков не предоставил, добавив, однако, что многие парламентарии исповедуют его ценности и взгляды.
На вопрос о том, предлагал ли ему в последние дни помощь кто-нибудь из олигархов, спикер парламента ответил отрицательно. Нардеп отметил, что подобных звонков ему не поступало и за два года, в течение которых он возглавлял парламент.