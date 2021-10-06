Коронавирус Украину накрыла новая волна COVID-19, за сутки подтвердилось почти 13 тысяч новых случаев

2021-10-06 09:40

Число новых случаев в нашей стране приближается к 13 тысячам. По числу подтвержденных случаев COVID-19 лидируют Одесская и Харьковская области. За сутки госпитализировано3745 человек, также зафиксировано 320 летальных случаев.

В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - 3,7 тысячи против 1,8 тысячи накануне. 

Сколько новых случаев заражения подтверждено в регионах в сутки:

  • Винницкая область - 275 случаев
  • Волынская область - 315 случаев
  • Днепропетровская область - 964 случая
  • Донецкая область - 761 случай
  • Житомирская область - 382 случая
  • Закарпатская область - 141 случай
  • Запорожская область - 783 случая
  • Ивано-Франковская область - 305 случаев
  • Киев - 792 случая
  • Киевская область - 442 случая
  • Кировоградская область - 76 случаев
  • Луганская область - 576 случаев
  • Львовская область - 645 случаев
  • Николаевская область - 367 случаев
  • Одесская область - 1076 случаев
  • Полтавская область - 475 случаев
  • Ровенская область - 509 случаев
  • Сумская область - 441 случай
  • Тернопольская область - 292 случая
  • Харьковская область - 1163 случая
  • Херсонская область - 423 случая
  • Хмельницкая область - 549 случаев
  • Черкасская область - 392 случая
  • Черновицкая область - 484 случая
  • Черниговская область - 34 случая
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