Украину накрыла новая волна COVID-19, за сутки подтвердилось почти 13 тысяч новых случаев
2021-10-06 09:40
Число новых случаев в нашей стране приближается к 13 тысячам. По числу подтвержденных случаев COVID-19 лидируют Одесская и Харьковская области. За сутки госпитализировано3745 человек, также зафиксировано 320 летальных случаев.
В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - 3,7 тысячи против 1,8 тысячи накануне.
Сколько новых случаев заражения подтверждено в регионах в сутки:
- Винницкая область - 275 случаев
- Волынская область - 315 случаев
- Днепропетровская область - 964 случая
- Донецкая область - 761 случай
- Житомирская область - 382 случая
- Закарпатская область - 141 случай
- Запорожская область - 783 случая
- Ивано-Франковская область - 305 случаев
- Киев - 792 случая
- Киевская область - 442 случая
- Кировоградская область - 76 случаев
- Луганская область - 576 случаев
- Львовская область - 645 случаев
- Николаевская область - 367 случаев
- Одесская область - 1076 случаев
- Полтавская область - 475 случаев
- Ровенская область - 509 случаев
- Сумская область - 441 случай
- Тернопольская область - 292 случая
- Харьковская область - 1163 случая
- Херсонская область - 423 случая
- Хмельницкая область - 549 случаев
- Черкасская область - 392 случая
- Черновицкая область - 484 случая
- Черниговская область - 34 случая