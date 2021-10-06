Коронавирус Украину накрыла новая волна COVID-19, за сутки подтвердилось почти 13 тысяч новых случаев

2021-10-06 09:40

Число новых случаев в нашей стране приближается к 13 тысячам. По числу подтвержденных случаев COVID-19 лидируют Одесская и Харьковская области. За сутки госпитализировано3745 человек, также зафиксировано 320 летальных случаев.

В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - 3,7 тысячи против 1,8 тысячи накануне.

Сколько новых случаев заражения подтверждено в регионах в сутки:



