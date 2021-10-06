Коронавирус В Украине три области на грани введения локдауна: как будут работать кафе, школы и детсады

2021-10-06 16:40

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в т.н. "красную" зону карантина.

Об этом на своей странице в Тelegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отмечает глава правительства, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.

"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - заявил Шмыгаль. Он добавил, что правоохранительные органы смогут проверять наличие у граждан COVID-сертификатов с помощью специальных устройств.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что расположенные в "красной" зоне учебные заведения смогут работать офлайн при условии прохождения вакцинации всеми без исключения учителями, т.е, 100% преподавателей должны быть вакцинированы. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

"На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в "жёлтой" зоне", - заявил премьер-министр.

В то же время в регионах Украины ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. За последние трое суток в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях растет уровень госпитализации больных коронавирусом: по состоянию на утро 6 октября, количество областей, оказавшихся в "оранжевой зоне" на порядок увеличилось. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Украины.