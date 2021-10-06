Коронавирус "Красная зона" карантина, премьер Шмыгаль сделал важное заявление о новых правилах: что будет закрыто

2021-10-06 20:00

 

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о новых правилах "красной зоны", в которую в ближайшие дни могут попасть несколько областей Украины.

Заявление Шмыгаля опубликовано в его Телеграм-канале.

По словам премьера, переход в "красную зону" значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Шмыгаль подчеркнул, что владельцы бизнеса должны будут сами проверять наличие соответствующих сертификатов, и потребовал отнестись к правилам со всей серьезностью.

В свою очередь, полиция и другие уполномоченные органы, благодаря программному софту, смогут проводить проверки, как соблюдаются эти правила.

Также глава Кабмина уточнил, что учебные заведения в "красной зоне" будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

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