В Украине второй подряд антирекорд по Covid-19 - за сутки более 15 тыс новых случаев
2021-10-07 12:04
В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев заражения, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Наиболее сложная ситуация во Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Как сообщает пресс-служба МОЗ, госпитализирован 3 541 человек, погибли от коронавирусной инфекции 314 граждан.
Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях:
- Винницкая область - 222
- Волынская область - 407
- Днепропетровская область - 1042
- Донецкая область - 985
- Житомирская область - 703
- Закарпатская область - 209
- Запорожская область - 742
- Ивано-Франковская область - 428
- Киев - 802
- Киевская область - 494
- Кировоградская область - 99
- Луганская область - 495
- Львовская область - 1130
- Николаевская область - 236
- Одесская область - 1059
- Полтавская область - 368
- Ровенская область - 576
- Сумская область - 674
- Тернопольская область - 612
- Харьковская область - 1168
- Херсонская область - 488
- Хмельницкая область - 559
- Черкасская область - 507
- Черновицкая область - 672
- Черниговская область - 448