Коронавирус В Украине второй подряд антирекорд по Covid-19 - за сутки более 15 тыс новых случаев

2021-10-07 12:04

В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев заражения, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Наиболее сложная ситуация во Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, госпитализирован 3 541 человек, погибли от коронавирусной инфекции 314 граждан.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях: