Коронавирус В Украине второй подряд антирекорд по Covid-19 - за сутки более 15 тыс новых случаев

2021-10-07 12:04

В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев заражения, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Наиболее сложная ситуация во Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, госпитализирован 3 541 человек, погибли от коронавирусной инфекции 314 граждан.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано в областях:

  • Винницкая область - 222 
  • Волынская область - 407 
  • Днепропетровская область - 1042 
  • Донецкая область - 985 
  • Житомирская область - 703 
  • Закарпатская область - 209 
  • Запорожская область - 742 
  • Ивано-Франковская область - 428 
  • Киев - 802
  • Киевская область - 494 
  • Кировоградская область - 99 
  • Луганская область - 495 
  • Львовская область - 1130 
  • Николаевская область - 236 
  • Одесская область - 1059 
  • Полтавская область - 368 
  • Ровенская область - 576 
  • Сумская область - 674
  • Тернопольская область - 612 
  • Харьковская область - 1168 
  • Херсонская область - 488 
  • Хмельницкая область - 559 
  • Черкасская область - 507 
  • Черновицкая область - 672 
  • Черниговская область - 448 
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